Зеленский поговорил с Санду об энергетической безопасности / Фото: REUTERS

Президенты Украины и Молдовы и Майя Санду обсудили по телефону энергетическую безопасность.

Об этом вечером в субботу пресс-служба Офиса президента Украины, информирует со ссылкой на .

В ОП рассказали, что Санду поблагодарила Зеленского за помощь во время энергетического кризиса, с которым столкнулась соседняя страна.

"Лидеры обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики. отметил готовность нашего государства и в дальнейшем оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран", - говорится в сообщении.

Как отмечается, президенты также обсудили реализацию проекта строительства моста через Днестр, а также другие вопросы двустороннего сотрудничества.

Еще одной темой переговоров стала евроинтеграция обеих стран и декабрьский саммит "Восточного партнерства".

Газовый кризис в Молдове

Молдовы 22 октября после того, как в конце прошлого месяца истек срок действия газового контракта с "Газпромом".

В Молдове наблюдается недостаток газа в 16 млн куб. м, а необходимые объемы газа в октябре покрыты на 67%. В газотранспортной сети давление достигло критического уровня, что угрожает функционированию газовых систем.

29 госкомпания "Оператор Украины" по поручению оказала экстренную помощь Молдове, выделив 15 млн куб. м газа.

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