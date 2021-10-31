Комаровский возмутился словами Жириновского и Арестовича / фото УНИАН

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский эмоционально прокомментировал резонансное заявление советника главы ОП Алексея Арестовича о "ракетах на Москву", вспомнив об одиозном российском политике Владимире Жириновском.

В эфире "" Комаровский напомнил, как глава ЛДПР предлагал . Ранее он также часто заявлял о желании "бомбить ", информирует со ссылкой на .

"Когда-то я услышал... наши показывали российское ток-шоу, Жириновский кричал, что "надо бомбить ". Первая мысль - "бомбить "... ну бомбить штаб Киевского военного округа, или как это называется, я это понимаю. Но что такое "бомбить "? Бомбить людей, жителей города? Ты что, дебил?", - заявил Комаровский.

Слова Арестовича также его возмутили.

"Ракеты на Москву? Ну ракеты на Москву... Это что, мнение нас всех? Ну сказал человек, я просто не понимаю смысл этого только. Мне противно, извините", - заявил он.

Заявление Арестовича о "ракетах на Москву"

Ранее советник главы ОП заявил, что украинские ракеты оперативно-тактического уровня . "Путин со своей политикой доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы", - сказал советник главы ОП.

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