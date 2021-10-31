Бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Дональд Трамп не будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

«Я не думаю, что Трамп будет повторно баллотироваться. Я знаю, это мнение меньшинства, но он, как мне кажется, понимает, что проиграл выборы в 2020 году, несмотря на его обратные утверждения. Я думаю, что он осознает, что снова не победит в 2024-м», - сказал Болтон, информирует со на Сaliber.

Болтон отметил, что Трамп будет говорить об участии в выборах до 2024 года, чтобы «приковывать внимание». По словам бывшего советника президента, Трамп останется «создателем королей», как его прозвали республиканцы.

Напомним, американский политический и государственный деятель, предприниматель и миллиардер Дональд Трамп был 45-м президентом . Он управлял страной с 2017 по 2021 год.

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