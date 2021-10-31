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|Онколог раскрыл ранние симптомы рака, при которых надо срочно обращаться к врачу
|31.10.2021 16:10
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Зачастую онкологический диагноз ставится, когда болезнь уже дошла до третьей-четвертой стадии, а организму нанесен существенный вред.
Как "Профиль", об этом предупредил доктор медицинских наук, врач-онколог Михаил Давыдов, информирует .
По его словам, причина, прежде только, заключается в том, что рак не заявляет о себе, а его симптомы можно легко перепутать с другими болезнями.
Медик раскрыл ранние признаки рака – он предупредил, что если дискомфорт не проходит за несколько недель, то следует незамедлительно обратиться к врачу.
Среди первых симптомов рака врач выделил следующие: