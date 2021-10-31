Онколог раскрыл ранние симптомы рака, при которых надо безотлагательно обращаться к врачу По теме: Зачастую онкологический диагноз ставится, когда болезнь уже дошла до третьей-четвертой стадии, а организму нанесен существенный вред. Как "Профиль", об этом предупредил доктор медицинских наук, врач-онколог Михаил Давыдов, информирует . По его словам, причина, прежде только, заключается в том, что рак не заявляет о себе, а его симптомы можно легко перепутать с другими болезнями. Медик раскрыл ранние признаки рака – он предупредил, что если дискомфорт не проходит за несколько недель, то следует незамедлительно обратиться к врачу. Среди первых симптомов рака врач выделил следующие: регулярный кашель, продолжающийся больше месяца, может являться причиной сезонной болезни или бронхита. Кроме того, он, вероятно, указывает на рак легких или опухоли головы и шеи. Особенно в том случае, если выделяется слюна с кровью;

изменение в тембре голоса, а также его осиплость или охриплость, указывают на поражение лимфоузлов органов грудной клетки. При этом, вероятно, речь идет о наличии опухолей гортани. Кроме того, важно обращать внимание на появление уплотнений или язв в ротовой полости;

длящееся более трех дней нарушение пищеварения. Особенно если при этом рацион и режим питания не были изменены;

регулярная изжога, повышенная кислотность, затрудненное глотание могут стать поводом для проведения эндоскопического исследования. Подобные проявления, в том числе, могут являться симптомами рака пищевода и желудка; изменение лимфоузлов, шишки, а также уплотнения на теле, не проходящие в течение месяца, также должны насторожить. Вероятно, это безобидные образования, но в некоторых случаях может идти речь о симптомах рака, предупредил онколог;

постоянная усталость, частое повышение температуры тела, а также сильные нетипичные головные боли или внезапная потеря веса, ночной жар и потливость. Все это, вероятно, может говорить об опасном заболевании, заявляет Давыдов.











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