В королевстве Тонга — тихоокеанском островном государстве в Полинезии, зафиксирован первый с начала пандемии случай заболевания коронавирусом.

Как Report со на BBC, инфекция была выявлена у ранее вакцинированного человека, прибывшего на самолете из Новой Зеландии, информирует со ссылкой на .

По данным властей, около 30% населения островного государства, составляющего 105,6 тыс. человек, на данный момент уже прошло вакцинацию.

После появления информации о первом случае COVID-19 на Тонга тысячи местных жителей ринулись в медицинские центры, чтобы привиться.

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