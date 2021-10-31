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|Майкл Джексон больше не первый: названы самые богатые умершие звезды
|31.10.2021 19:10
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Британский писатель Роальд Даль официально признан самой высокооплачиваемой покойной знаменитостью.
Он возглавил список, составленный
Хотя сам автор "Матильды" и "Чарли и шоколадной фабрики" умер от рака еще в 1990 году, его произведения продолжают приносить его наследникам солидный доход, который в 2021 году оценили в $513 млн (преимущественно благодаря приобретению Netflix прав на экранизацию его произведений).
Таким образом, поп-король впервые за восемь лет уступил первенство в рейтинге самых зарабатывающих умерших знаменитостей, которую он занимал последние восемь лет. Причем он "просел" сразу на 2 позиции.
В целом список выглядит следующим образом: