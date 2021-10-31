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Майкл Джексон больше не первый: названы самые богатые умершие звезды
31.10.2021 19:10
Майкл Джексон больше не первый: названы самые богатые умершие звезды По теме:

Британский писатель Роальд Даль официально признан самой высокооплачиваемой покойной знаменитостью.

Он возглавил список, составленный 

Хотя сам автор "Матильды" и "Чарли и шоколадной фабрики" умер от рака еще в 1990 году, его произведения продолжают приносить его наследникам солидный доход, который в 2021 году оценили в $513 млн (преимущественно благодаря приобретению Netflix прав на экранизацию его произведений).

Таким образом, поп-король  впервые за восемь лет уступил первенство в рейтинге самых зарабатывающих умерших знаменитостей, которую он занимал последние восемь лет. Причем он "просел" сразу на 2 позиции. 

В целом список выглядит следующим образом:

  1. писатель Роальд Даль - $513 млн;
  2. певец Принс - $120 млн;
  3. певец  - $75 млн;
  4. художник Чарльз Шульц - $40 млн;
  5. писатель Теодор Сьюз Гейзель - $35 млн;
  6. певец Бинг Кросби - $33 млн;
  7. певец - $30 млн;
  8. гольфист Арнольд Палмер - $27 млн;
  9. певец Джерри Гоффин - $23 млн;
  10. певец Лютер Вандросс - $21 млн;
  11. певец Боб Марли - $16 млн;
  12. певец Джарад Хиггинс - $15 млн;
  13. певец Джон Леннон - $12 млн.;






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