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|Врач объяснил, чем опасен для здоровья перевод часов на зимнее время
|31.10.2021 20:10
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Перевод часов на зимнее время может негативно повлиять на здоровье - вероятно обострение хронических болезней.
Об этом в эфире телеканала "" заявил врач-сомнолог Юрий Погорецкий, информирует со ссылкой на .
При этом он пояснил, что поддерживает переход на зимнее время и отказ от перевода стрелок на летнее.
"Наш биоритм, украинский режим циркадных ритмов – это зимнее время. Это перевод часов может испортить состояние старых хронических запущенных заболеваний, в первую очередь – психоневрология", – предупредил врач.
Перевод часов на зимнее время в Украине
В Украине начали переводить часы в апреле 1981 года. А в годы независимости расписал всю процедуру в своем майском постановлении №509 двадцатипятилетней давности.
Переход на зимнее время проводится в последнее воскресенье октября. Стрелки часов на час назад в нынешнем году перевели сегодня, 31 октября, в 4:00.
В Верховной Раде уже давно обсуждают возможность отменить перевода часов - весной даже голосовался соответствующий законопроект, однако он не набрал необходимого количества голосов. решил направить законопроект в Комитет по вопросам экономического развития на доработку. За это решение проголосовали 226 депутатов.