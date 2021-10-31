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|Жена отдала свою почку мужу. В Херсоне провели уникальную операцию по пересадке органа. ВИДЕО
|31.10.2021 21:10
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Фото: Скриншот | Трансплантацию провели херсонские врачи вместе с коллегами из Киева
Перед операцией супруги в течение полутора месяцев проходили все необходимые обследования. Теперь херсонские врачи планируют пересаживать донорские органы на постоянной основе, поскольку очередь на них – уже 30 человек.
Первая семейная трансплантация почки была проведена в Херсонской областной больнице: 38-летняя жительница Олешек стала донором для своего 42-летнего жена, страдающего хроническим заболеванием почек, на сайте Херсонского облсовета, информирует со ссылкой на .
До операции последние семь лет мужчина три раза в неделю вынужден был проходить гемодиализ, однако теперь это позади.
Операцию провели херсонские врачи вместе с коллегами из во главе с врачом-трансплантологом Николаем Поляковым и заведующим центром трансплантации Киевской областной клинической больницы Михаилом Загрийчуком.