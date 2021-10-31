Погода, Новости, загрузка...
Экс-тренера Динамо не пустили на матч команды Малиновского из-за прививки "Спутником V"
31.10.2021 22:10
Экс-тренера Динамо не пустили на матч команды Малиновского из-за прививки "Спутником V" По теме:

Юрий / фото УНИАН

Бывший учитель киевского "" Юрий решил посетить Италию.

74-летний российский специалист хотел посмотреть вживую матч "Аталанты" с "Лацио",  Семину этот поединок был интересен тем, что он рассчитывал увидеть вживую игру своего соотечественника и воспитанника Алексея Миранчука, информирует  со ссылкой на .

Но вход на матч Серии А Семину запретили из-за вакцинации российским препаратом "Спутник V", который в ЕС не признают.

"Приехал на матч "Аталанта" - "Лацио". На игру не попал, поскольку без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь, на "" - "Зенит" с прививкой "Спутником" проблем не будет", - написал в своем Instagram.

Последним местом работы Семина был "Ростов", где его уволили в текущем сезоне.

Юрий Семин: карьера в ""

  • возглавлял киевское "" в 2008-2009 гг. и в период с 2010 по 2012 год.
  • С "бело-синими" тренер трижды выигрывал серебряные медали чемпионата Украины, а однажды стал чемпионом УПЛ. дважды выводил "" в конец Кубка Украины и однажды был триумфатором Суперкубка Украины.






Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий