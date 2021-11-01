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|Киев уходит на жесткий карантин: куда не пустят без COVID-сертификатов, полный список ограничений
|01.11.2021 05:10
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Какие ограничения ждут украинцев с 1 ноября? / фото УНИАН, Ратынский Вячеслав
С понедельника, 1 ноября, переходит в "красную" зону карантина. С этого дня для проезда в транспорте, посещения торговых центров и заведений питания потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса.
ограничений в с 1 ноября, информирует .
С 1 ноября только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно посещать:
Важно! Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями - которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Как будут работать школы в с 1 ноября 2021
Столичные школьники с понедельника . После каникул, с 1 ноября, учебный процесс возобновится в дистанционном режиме. Это касается всех учеников с 1 до 11 класса. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемиологической ситуации в городе.
Работа детсадов в во время жесткого карантина
Детсады продолжат работать, но с соблюдением правил "красной" зоны, то есть при условии вакцинации 100% персонала заведений.
с 1 ноября
С 1 ноября 2021 общественный транспорт не закрывают. Но в нем разрешено ездить лишь пассажирам, имеющим сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно, этим будут заниматься специальные группы правоохранителей.
В КП "Киевский метрополитен" при отсутствии документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок в общественном пассажирском транспорте столицы во время действия ограничений "красной" зоны эпидопасности.
Ограничения в "красной" зоне: что запрещено в с 1 ноября
"Красная" зона предусматривает запрет работы заведений общепита (кроме доставки и на вынос), ТРЦ и других развлекательных заведений, заведений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров и учреждений культуры.
Помимо этого, запрещено проводить массовые мероприятия, помимо официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта, но без зрителей.
Всех этих ограничений можно избежать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от COVID-19 или будут иметь отрицательный результат COVID-теста.