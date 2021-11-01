В желающие привиться подрались / скриншот

Накануне "красной" зоны жители стали сходить с ума из-за желания привиться от коронавируса и обойти ограничения. В очередях на вакцинацию даже происходили драки.

Соответствующее видео обнародовали в соцсетях, информирует со ссылкой на .

"За несколько часов до введения красной зоны люди в центрах вакцинации обезумели", - говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, что у входа в центр вакцинации собралась большая толпа жителей , которые хотели получить прививку от COVID-19.

При этом часть людей столпилась возле двух мужчин на полу, которое дрались. Кроме того, рядом две женщины хватали друг друга за волосы и толкались.















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