Как вы думаете, чем сейчас озаботился Офис президента и по какой теме уже было несколько совещаний? Думаете, что ОП полностью поглощено борьбой с COVID-19? Нет! А может Зеленский и Ермак наконец-то озаботились вопросом энергетического кризиса в Украине? Тоже не угадали. И если вы считаете, что на Банковой сейчас все силы сконцентрировали на решении проблемы нарушения законодательства на выборах кандидатами от власти, то снова не угадали. Тем более, что все нарушения были по желанию Офиса президента, а не вопреки ему. Так вот, злые языки из ОП рассказали, что на Банковой сейчас серьёзно думают об объявлении... дефолта.

Об этом на своей странице в Facebook Борислав Береза, информирует со ссылкой на .

Да, именно такая идея опять поселилась в голове величайшего политического лидера современности по версии Ермака и Мендель. Эту грустную информацию мне подтвердили несколько не связанных между собой источников. На совещаниях Зеленского интересовало в основном то, какие негативные последствия могут быть и заденет ли дефолт его лично. Ему объяснили по пунктам, но всё, что он услышал, не вызвало у него тревоги.

Зеленскому объяснили, что объявление дефолта не освободит нас от долга. Долг не исчезнет. Дефолт говорит о том, что мы не в состоянии платить, но дальше все равно вынуждены договариваться с кредиторами об отсрочке или частичном списании долга. Объяснили ему и то, что отказ платить по долгам полностью исключит возможность любого внешнего финансирования, а значит нельзя нигде взять кредит или разместить ОВГЗ. Так же президенту с примерами объяснили, как может обвалиться гривна и если не платить по своим обязательствам под гарантию разных зарубежных правительств, то мы окажемся не просто в международной изоляции, а это может привести к тому, что нам даже вакцину не будут продавать или не окажут иную помощь, которая крайне необходима Украине в условиях кризиса и войны. И конечно же, дефолт точно не будет нести позитивных последствий для экономики. Ведь возможность новых кредитов будет закрыта не только для государственного, но и для частного сектора экономики.

Все это эксперты объяснили Зеленскому и в ответ услышали, что раз так, то ничего страшного президент в дефолте не видит. Никаких минусов для себя лично он не увидел, а все остальное можно пережить. Более того, Зеленский рассматривает дефолт, как возможность для себя и своего окружения. Всё остальное его не беспокоит. И если этого обезумевшего от абсолютной власти профана не вразумить, то Украину ждёт испытание, которое она может и не пройти. А без потерь не пройдёт точно.

Исходя из только выше перечисленного я склоняюсь к мысли, что осознав свое бессилие и поняв, что они не могут решить все проблемы цивилизовано, Зеленский и его камарилья вначале объявят дефолт, а затем, от безысходности, пойдут на контакт с Кремлём, что загонит Украину в период нестабильности, череды кризисов и, скорее только, массовых протестов. Но Зеленский слишком примитивен, слишком неопытен и слишком самонадеян, чтоб понять всю величину опасности. Он все ещё думает, что может всех перехитрить и одурачить. А расплачиваться за его глупости будем мы с вами. Все мы, без исключения.

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