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Ляшко назвал единственное абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса
01.11.2021 16:10
Ляшко назвал единственное абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса По теме:

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что единственным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция.

Об этом он сказал в ходе брифинга, информирует  со ссылкой на .

«Отдельно подчеркиваю и обращаю внимание! Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция первой дозы этой вакцины», — сказал он.







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