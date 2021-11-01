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|Ляшко назвал единственное абсолютное противопоказание к вакцинации от коронавируса
|01.11.2021 16:10
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что единственным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция.
Об этом он сказал в ходе брифинга, информирует со ссылкой на .
«Отдельно подчеркиваю и обращаю внимание! Единственным абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция первой дозы этой вакцины», — сказал он.
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