Украинцы продолжают насмехаться над депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, который оконфузился заявлением о "дешевых" продуктах в стране. Теперь даже продавцы на рынках делают ценники со спецпредложением для "слуги".

Например, предлагают покупать не очень презентабельное мясо по 20 гривен. Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале , информирует со ссылкой на .

"На рынках Украины стали появляться специальные предложения для Николая Тищенко. Единственный народный флешмоб", – отметили авторы сообщения.

На кадрах виден прилавок со свежим говяжьим мясом и банкой тушенки. Рядом стоит лоток с мясными субпродуктами, а на ценнике к ним написано: "Для Тищенко 20 грн".

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