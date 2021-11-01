В начале 2021 года произошло громкое событие: Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) во главе с президентом Владимиром Зеленским сразу на пять компаний.

Только один самолет, которым пользовался , находится в Украине, говорится в Михаила Ткача на "УП", информирует со ссылкой на .

На них было зарегистрировано пять частных самолетов. Они имели отношение к четырем влиятельным украинским депутатам и бизнесменам. Произошло это по очень серьезным обвинениям — прямые перелеты из Украины в Российскую Федерацию.

Под санкции 19 февраля попали самолет народного депутата Украины и кума президента России Путина Виктора Медведчука, который, по его словам, онарендовал, а также два самолета, имеющих отношение к ближайшему соратнику Медведчука депутату Тарасу Козаку. Был в списке и самолет бывшего депутата и бизнесмена Виталия Хомутынника, а также самолет, зарегистрированный на фирму жены столичного застройщика Игоря Кушнира.

Санкции наложили на три года, но и года не прошло с момента введения санкций, как журналисты "Украинской правды" установили, что два из этих самолетов уже проданы. Они залетали в аэропорт небольшого городка в Швейцарии Сент-Галлен и улетали в уже с другими бортовыми номерами, избегая каких-либо санкций. Даже, несмотря на то, что украинский обратился к правительствам стран ЕС об их применении к пяти бортам.

Два подсанкционных борта продают прямо сейчас. И только один самолет никуда не летает.

Сейчас на территории Украины из всех пяти попавших под санкции частных самолетов был и остается только один. И это по факту единственный самолет, который после решения и указа президента Зеленского действительно под санкциями. Это самолет, которым пользовался .

Ранее сообщалось, что четыре попавших под санкции самолета, которыми народные депутаты и Тарас (ОПЗЖ) пользовались для полетов в Москву, еще до публикации ограничений Совета национальной безопасности и обороны.

Также сообщалось, что народный депутат от ОПЗЖ Тарас покинул территорию Украины 24 февраля. Воспользовался он для этого самолетом, который использует Николай Воробей - белорусский олигарх, близкий к режиму Александра Лукашенко настолько, что ввел санкции против него за фальсификацию президентских выборов в Беларуси 2020 года.

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