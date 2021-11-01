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|Месси заявил о желании вернуться в Барселону
|01.11.2021 21:10
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Месси хочет вернуться в родной клуб / фото REUTERS
Звездный форвард французского ПСЖ Лионель Месси признался, что он желает вернуться в "Барселону", но уже не в качестве футболиста.
Аргентинец заявил, что хочет получить административную должность в каталонском клубе, чтобы помогать команде, которая дала ему футбольную жизнь, информирует со ссылкой на .
"Да, я хочу вернуться в "Барселону". Я всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть полезным. Я хотел бы в определенный момент стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в "Барселоне", или в другом месте.
Если будет такая возможность, я хотел бы вернуться и помочь, чем могу, потому что я люблю этот клуб и желаю, чтобы он добивался успехов, развивался и был лучшим в мире", – заявил Месси в интервью изданию .
Ранее УНИАН сообщал, что Лионель 16-летней давности.
Лионель Месси: трансфер в ПСЖ