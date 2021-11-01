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Месси заявил о желании вернуться в Барселону
01.11.2021 21:10
Месси заявил о желании вернуться в Барселону По теме:

Месси хочет вернуться в родной клуб / фото REUTERS

Звездный форвард французского ПСЖ Лионель Месси признался, что он желает вернуться в "Барселону", но уже не в качестве футболиста. 

Аргентинец заявил, что хочет получить административную должность в каталонском клубе, чтобы помогать команде, которая дала ему футбольную жизнь,  информирует  со ссылкой на .

"Да, я хочу вернуться в "Барселону". Я всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть полезным. Я хотел бы в определенный момент стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в "Барселоне", или в другом месте.

Если будет такая возможность, я хотел бы вернуться и помочь, чем могу, потому что я люблю этот клуб и желаю, чтобы он добивался успехов, развивался и был лучшим в мире", – заявил Месси в интервью изданию .

Ранее УНИАН сообщал, что Лионель  16-летней давности.

Лионель Месси: трансфер в ПСЖ

  • В летнее межсезонье Месси стал свободным агентом. Он планировал продлить договор с "Барселоной", однако сторонам не удалось заключить соглашение из-за того, что "Барселона" не вписывалась в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании.
  • 10 августа Месси подписал договор с ПСЖ по схеме "2+1", а 30 августа дебютировал за парижан в чемпионате Франции.
  • В трех первых матчах за ПСЖ Месси не сумел отметиться результативными действиями, а в четвертом забил свой первый гол.
  • На данный момент Месси забивал за ПСЖ только в Лиге чемпионов - в этом турнире на его счету 3 гола.






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