Украина, которая не сдается, несмотря на огромное давление путинской агрессивной экспансии, стала для Российской Федерации врагом номер один. У Путина автоматически причислили наше государство к списку своих врагов не только за желание вступить в и , но и за то, что самим своим существованием оно подает "плохой пример" россиянам, что за их границей возможна демократия, на которую в России уже давно наложено табу.

Об этом в своем блоге политолог, журналист-международник Виктор Каспрук, информирует со ссылкой на .

Когда штатные телевизионные пропагандисты, действуя согласно инструкциям из Кремля, внедряют в сознание россиян, что Украина, которая уже давно стала ориентироваться на Запад, вот-вот исчезнет с карты мира, этим они прикрывают неспособность России остановить медленный, но постоянно продолжающийся процесс интеграции Украинского государства с западной цивилизацией.

Исходя из путинского виденья, все прозападные влияния нужно уничтожить, потому что иначе идеи демократии проникнут и в Россию, и тогда, рано или поздно, в Москве устроят свой Майдан.

А так население, подсевшее на наркотическую иглу лживой путинской пропаганды, и зомбированное имперской интерпретацией подачи "величия русской истории", слепо верит всему тому, что покажут ему по телевизору.

Ему покажут серию красивых картинок и клипов, споют несколько примитивных, но таких, что на долго запомнятся песенек, расскажут сказку о могуществе России и исключительной мудрости ее главного "лидера" и слепо поведут на противостояние со всем демократическим миром.

Но главной задачей Путина все равно остается захват Украины. Патологический антиукраинский комплекс неприятия Путиным Украины и украинцев, можно разве что сравнить с непризнанием палестинскими арабами существования Израильского государства.

Путин не учел того, что военная интервенция одного государства против другого может привести к эффекту бумеранга. И этот бумеранг, в виде постоянно увеличивающихся санкций, уже летит в сторону Путина.

Все в жизни дается человеку как испытание. А, как оказалось, испытание властью очень немногие люди могут пройти. На нем споткнулся и Путин.

Вторжение России в Украину действительно встряхнуло весь мир. Однако вовсе не произошло по инерции изменения направления движения украинского государства. Наоборот, украинцы еще больше уверились в правильности своего европейского выбора и ни в коем случае не собираются с него сворачивать.

Российские олигархи-чекисты хотят разложить весь мир взятками, как раньше их предшественники в СССР разлагали свой народ страхом.

Но украинцы не желают превратить свою страну в резервацию для совка, и не хотят иметь ничего общего с российским "Титаником", который с таким нескрываемым упорством ищет свой айсберг.

Наши пути разошлись и беспредел России, который она устроила на территории Украины, должен быть жестко наказан. Иначе может начаться беспорядок, который будет способен перекинуться на другие страны Европы.

Однако украинцам еще очень рано успокаивать себя и считать, что Украина уже избежала полномасштабной войны с Россией. Ведь куда тогда денется поднятая путинской пропагандой беспрецедентная волна оголтелой агрессии нацеленной на украинцев?

Путин делает все возможное, чтобы вернуть "железный занавес" между Россией и Западом. Но для чего это ему нужно?

Чтобы никто не тыкал его носом в отсутствие прав и свобод, в расправы над либеральной оппозицией, и не мешал неограниченной и желательно пожизненной власти.

Поэтому вся эта путинская паранойя и неспровоцированное набег на Украину – это не что иное, как попытка заглушить в себе страх от того, что все-таки придется когда-то лично ответить за все свои геополитические авантюры и издевательство над российским народом.

Окружение российского диктатора подталкивает его к новому вторжению на украинскую территорию. Но если российские войска залезут в Украину, это будет концом режима Путина. И он это прекрасно понимает.

Потому даже в 2014-2015 годах, когда украинская армия была, мягко говоря, не в лучшем состоянии, официально никогда не признавала нахождение своих войск в Украине. Были "псевдоотпускники", "трактористы", "шахтеры", "боевые буряты", кто-либо только не кадровые части российской армии.

Сейчас такой трюк не пройдет, а вторгаться в Украину под флагом Российской Федерации для Путина тождественно самоубийству и политической смерти. Не случайно путинские подстрекатели вроде Лаврова, Пескова или Захаровой просто-таки впадают в политическую истерику, когда начинают публично угрожать Украине, но сам Путин пытается действовать не так прямолинейно.

Он провоцирует конфронтацию, однако при этом не забывает озвучивать свои искаженные мемы об одном народе и общей исторической судьбе россиян и украинцев.

Беда современной России в том, что неизлечимая путинская украинофобия стала основой российской государственной политики. Путина просто раздирает мысль о том, что Украина до сих пор остается независимым государством, а не стала одной из бесправных провинций Москвы.

Деспота лишает сна и разума лишь то, что украинцы могут выбирать, определять свои приоритеты, категорически говорить "нет" Кремлю. Он просто таки патологически боится Украины.

Путин на украинской почве уже сошел с ума и превратился в иррационального “отрицателя” самой возможности существования Украины.

Второй источник его панического страха -это российские протесты. Эти две фобии заслонили ему все сущее и весь мир. Который развивается, совершенствуется и живет совершенно безотносительно к путинским фантазиям, грезам и болезненным фобиям.

Хотя, вероятно, что это не фобии, а скорее только мания, поскольку еще Збигнев Бжезинский говорил, что Россия без Украины – недоимперия, вот он и грезит новыми имперскими приобретениями. Но ирония истории заключается в том, что чем дальше он пытается продвинуться на Запад, тем быстрее от его империи отвалится далекий Восток и Сибирь.

У Путина прослеживается явная "геополитическая горячка" и мания имперского величия. Он возомнил себя Наполеоном ХХІ века и собирателем земель народов, не желающих вновь возвращаться под московское иго.

Тиран просто запаниковал, когда понял, что больше "откусить" от Украины земель не удастся. Поэтому и публично объявляет Украину угрозой для России, поскольку боится, что россияне возьмут ее за пример для подражания.

Путинский режим уже начал шататься, и что бы он дальше ни делал, обезопасить его от агонии им не удастся. Ведь нет ничего страшнее апокалиптичности последствий непомерных амбиций воинственных невежд.

Вот что бывает, когда применяя "манипуляционную демократию" времен Бориса Ельцина, удалось протащить в высшую российскую власть совершенно неадекватную персону.

И кто его знает, не захочет ли он в конце своего правления поджечь Кремль, или и всю Москву, как правитель Нерон в свое время Рим.

А пока что Путин, чтобы удержать свою власть закручивает гайки в России, демонстрирует чудеса управляемой эскалации бесправия внутри страны и продолжает спать и просыпаться с мечтами об уничтожении Украины.

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