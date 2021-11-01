Неполитические Сводки
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|"За батьку": во Дворце независимости в Минске выставили автомат Лукашенко
|01.11.2021 23:10
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В минском Дворце независимости появилась экспозиция, посвященная реакции Александра Лукашенко на протесты в Беларуси.
Об этом сообщает , пишет , информирует .
На фотографиях можно увидеть автомат, с которым прибыл во Дворец независимости 23 августа 2020 года.
Рядом находится картина, на которой Лукашенко и его сын Николай изображены с оружием на фоне Дворца.
На фото можно увидеть берет, форму и символ ОМОНА, а также "скульптуру от спецназа".
Напротив прикреплен флаг с фотографией президента и надписью "За батьку".
"Автору экспозиции - зачёт автоматом!" - говорится в сообщении.