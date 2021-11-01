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"За батьку": во Дворце независимости в Минске выставили автомат Лукашенко
01.11.2021 23:10
"За батьку": во Дворце независимости в Минске выставили автомат Лукашенко По теме:

В минском Дворце независимости появилась экспозиция, посвященная реакции Александра Лукашенко на протесты в Беларуси.

Об этом сообщает , пишет , информирует .

На фотографиях можно увидеть автомат, с которым прибыл во Дворец независимости 23 августа 2020 года.

Рядом находится картина, на которой Лукашенко и его сын Николай изображены с оружием на фоне Дворца.

На фото можно увидеть берет, форму и символ ОМОНА, а также "скульптуру от спецназа". 

Напротив прикреплен флаг с фотографией президента и надписью "За батьку".

"Автору экспозиции - зачёт автоматом!" - говорится в сообщении. 

 







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