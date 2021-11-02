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|"У нас тоже война, только биологическая": инфекционист назвала один из критических направлений в борьбе с COVID-19 в Украине
|02.11.2021 09:10
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Украинцы получают слишком много информации о коронавирусе / фото ua.
Украинцы получают слишком много из разных источников. Эту информационную нагрузку необходимо уменьшить.
Такое мнение высказала доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталья Виноград, передает , информирует .
Врач считает, что о текущей ситуации с COVID-19 должны сообщать отдельные должностные лица раз в день.
"Прекращаем излишнюю информационную перегрузку населения. Как по мне, на протяжении двух лет это одно из критических направлений. Кому-то выгодно, чтобы люди постоянно нервничали, имели разнонаправленную информацию", - подчеркнула инфекционист.
Эксперт провела параллель с информированием граждан Украины о событиях в зоне боевых действий на востоке страны.
"Вы слышали, чтобы о событиях на фронте кто-то больше говорил, чем ответственное лицо – сколько раненых, убитых, сколько обстрелов? Нет. Так же должно быть и здесь", - отметила Виноград.
"У нас тоже война, только биологическая. Есть один человек, который имеет право озвучивать, который предоставляет нужную информацию ежедневно. И каждый день согласно определенной территории и групп населения мы должны включать адекватность в наших мероприятиях и моделировать – это закрыть, это запретить, за этим следить", - подытожила эпидемиолог.
Напомним, главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий сообщил о , который касается вакцинации от коронавируса . "Фейковизация" процесса иммунизации продолжается постоянно, отметил медик.