Неполитические Сводки
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|Терехова признали победителем выборов мэра Харькова
|02.11.2021 10:10
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Фото: Игорь Терехов, победитель выборов мэра Харькова (facebook.com/ihor.terekhov)
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за признание Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. Его поддержали 50,66% избирателей.
Об этом сообщает со ссылкой на , информирует .
Решение приняли единогласно.
"На основании протокола о результатах голосования (ТИК - ред.) постановляет признать избранным харьковским городским головой Игоря Терехова, который набрал 146 240 голосов", - заявила глава избиркома.
Теперь проект постановления подпишут наблюдатели и члены ТИК, затем он будет официально опубликован.