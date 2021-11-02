Неполитические Сводки
- Домашний арест Медведчука закончился, но мера пресечения остается: прокуратура объяснила почему
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|Домашний арест Медведчука закончился, но мера пресечения остается: прокуратура объяснила почему
|02.11.2021 11:10
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Фото: нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Домашний арест народного депутата Виктора Медведчука закончился, но мера пресечения остается. В Офисе генпрокурора опубликовали объяснение.
Об этом сообщает , ссылаясь на пресс-службу , информирует .
Причина: предельный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве истек, следовательно его дальнейшее продление является невозможным, сообщили в ОГУ.
Однако, против него открыто еще одно производство, по которому у него есть еще одна мера пресечения. Подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности.
"Единственная мера пресечения, о которой в настоящее время может просить сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд г. рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров", - сообщили в прокуратуре.
Среди обязанностей, которые будут просить возложить на Медведчука прокуроры: