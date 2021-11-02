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«Будет очень тяжело – по крайней мере, в ближайшем будущем и вообще когда-нибудь по-настоящему уничтожить этот высокотрансмиссивный вирус», – заявил американский инфекционист Энтони Фаучи.

То, что SARS-CoV-2 может остаться навсегда, вызывает беспокойство. Но рассмотрение такой идеи может помочь эффективно организовать людей на очень долгий период, улучшить реакцию на пандемию и внедрить меры предосторожности в повседневную жизнь.

«Это неприятная новость. Мы все хотим, чтобы пандемия закончилась. Но планирование чрезвычайных ситуаций для долгосрочного реагирования очень важно», — сказал специальный советник Управления науки и технологий Белого дома доктор Мэтью Хепберн.

«Действительно, оптимизм может стать одним из самых больших препятствий для создания важных планов. Если мы думаем, что COVID-19 исчезнет, ​​мы откажемся от осторожности и не будем делать существенные инвестиции в собственную безопасность сейчас», - считает директор глобального фонда здравоохранения Wellcome Джереми Фаррар.

«Мы должны начать думать, планировать и понимать, что это эндемическая инфекция для людей, и она никогда не исчезнет. Вместо того чтобы обсуждать, как прекратить пандемию, нужно думать, как с ней жить», – добавил Фаррар.

Как выглядит будущее с COVID-19?

Эпидемиолог Али Мокдад начал делать прогнозы для своей больницы в начале пандемии: сколько коек понадобится для ухода за инфицированными пациентами. С командой из 15 человек он делал подсчеты.

Теперь он публикует прогнозы по распространению пандемии для каждой страны мира, а также делится своими моделями прогнозирования с рабочей группой Белого дома.

Мокдад может буквально продемонстрировать, как желание некоторых стран преждевременно заявить о победе над пандемией, а не принять продолжение распространения вируса, привело к неумеренной отмене карантинных ограничений со смертельным исходом.

Аналитик пересмотрел свое прогнозируемое количество летальных случаев в Соединенных Штатах до 828 тысяч общих смертей от пандемии до 1 февраля 2022 года. Маски, от которых многие американцы отказались, когда казалось, что конец пандемии уже приближается, все еще могли бы улучшить ситуацию. По его прогнозам: если бы 95 процентов американцев носили маски, количество смертей от коронавируса могло бы значительно уменьшиться.

В более отдаленном будущем доктор Мокдад не видит «независимости от смертоносного вируса».

«Мы прогнозируем, что распространение этого вируса никогда не упадет до нуля. Ковид будет с нами еще долгое время — это значит, что меры предосторожности могут длиться годами», – сказал доктор Мокдад.

Некоторые аналитики сейчас пытаются спланировать, как будет выглядеть жизнь с SARS-CoV-2 – потенциально мрачный прогноз.

Один из вариантов такой: коронавирус мутирует настолько, что сможет избегать влияния мощнейшей мРНК-вакцины. Этот прогноз выглядит маловероятным, считают эксперты. Однако такой вариант нельзя полностью исключать, частично из-за медленных темпов вакцинации в мире.

«Этот худший сценарий может изменить весь ландшафт пандемии, вернув нас на начальные позиции, с масками и социальной дистанцией, как единственной защитой. Но этого можно избежать», – сказал профессор медицины в Scripps Research доктор Эрик Топол.

«Возможно, не исключать вероятность такого мрачного сценария – наш лучший путь вперед. Такое настроение не только важная защита от чрезмерной самоуверенности. Это могло бы заставить нас извлечь выгоду от мощного научного прогресса. В ближайшие годы, вероятно, мы сможем получить лучшую вакцину, блокирующую передачу всех коронавирусов, но есть большая проблема их генетических отличий», - добавил доктор Фаррар.

«Вакцина может стать доступна всем в мире. Мы могли бы иметь огромное количество медицинского кислорода и защитного снаряжения в каждой больнице», - добавляет аналитик.

Поскольку коронавирус рискует стать постоянной проблемой, как может выглядеть повседневная жизнь людей? Придется ли целыми днями сидеть в масках в школах и офисах на неопределенный срок? Придется ли сокращать списки гостей на праздничные вечеринки на следующие годы? Станет ли обязательным проведение тестов на коронавирус перед каждым «светским собранием»?

Учитывая, как резко меняется ситуация с распространением вируса, некоторые эксперты настороженно относятся к детальным прогнозам.

Но другие, включая доктора Мокдада, прогнозируют постоянные сезонные всплески COVID-19 в будущем, подобные гриппу, которые периодически сопровождаются большим количеством летальных исходов. Это может заставить людей носить маски сезонно, ежегодно вакцинироваться и постоянно улучшать вентиляцию в общественных местах.

При таком сценарии повседневная жизнь не вернется в нормальное состояние, которое было перед пандемией. Наибольшим сдвигом в новой реальности могло бы стать принятие обществом постоянных защитных мер, а не продолжение войны за ношение масок или вакцинацию.

«Люди не глупые. Они примут новую реальность», - сказал инфекционист Джеффри Дучин.

Но важно отметить, как изменилось определение реальности за период пандемии.

Никто уже не пытается полностью искоренить COVID, сейчас это уже не основная цель. Мы просто стараемся лишить его возможности быть руководящей силой нашей жизни. Чтобы это сделать, нужно взглянуть на реальность: коронавирус вполне может остаться с нами навсегда», — сказала доктор Дара Касс из Медицинского центра Колумбийского университета.

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