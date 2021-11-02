Болельщики "Гремио" устроили погром после поражения команды в матче 29-го тура чемпионата Бразилии с "Палмейрасом" (1:3).

После финального свистка фанаты хозяев выбежали на поле и стали ломать оборудование для работы системы VAR. При этом игроки клуба спрятались в подтрибунном помещении, информирует со ссылкой на .















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