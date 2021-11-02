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|Российского рэпера Yung Trappa задержали за изнасилование
|02.11.2021 17:10
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Рэпера Yung Trappa задержали за изнасилование в Ленинградской области.
В полицию обратилась 18-летняя студентка. Она рассказала, что музыкант изнасиловал ее в доме, который был арендован для отдыха. Об этом сообщает Telegram-канал , пишет , информирует .
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как пишет , пострадавшая Алина в показаниях рассказала об их отношениях с Янг Трэппой: познакомились в Instagram, пять раз гуляли, ходили в рестораны. На Хэллоуин в компании пяти парней и трех девушек поехали в арендованный коттедж.
"Говорит, выпила пару бокалов шампанского, пошла спать. Около четырёх утра в комнату, где были она и подруга, пришёл Трэппа. Несмотря на отказ, он принудил Алину к сексу. После подруги сбежали в город и обратились в полицию", - говорится в сообщении.
Но Янг Трэппа утверждает, что всё было по обоюдному согласию, и девушки спокойно уехали в 10 утра. Их видел хозяин дома и умышленно спросил — все ли хорошо. Девушки ответили "Да".
Напомним, рэпер ранее дважды судим за наркотики. Тогда для него все закончилось реальным сроком. Он освободился из мест лишения свободы в феврале 2021 года.