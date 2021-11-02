В долгой истории англо-французского противостояния очередной спор из-за доступа к «рыболовным угодьям» Ла-Манша мог бы заслуживать лишь короткой сноски. Великобритания и имеют ряд общих интересов, которые тесно совпадают. Но конфликт в отношении нескольких десятков лицензий на рыболовство раздувается обеими сторонами для поверхностных политических целей. Небольшой спор может перерасти в губительную торговую войну и отравить более широкие связи между Британией и ЕС, отношения которых и без того напряжены после Brexit.

Кроме того, в мире есть большие проблемы, требующие сотрудничества между сторонами, пишет , информирует со ссылкой на .

Ожидалось, что именно рыболовство станет одной из самых спорных проблем после выхода Британии из ЕС. Правительства Парижа и Лондона спорят о предоставлении лицензий французским кораблям, курсирующим в водах Британии.

Согласно условиям Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией, заключенном в декабре прошлого года, французские лодки, пытающиеся получить доступ к этим морям, должны были рыбачить там в течение последних лет.

Спор состоит в том, какие доказательства должны быть предоставлены французскими лодками. Правительство Франции считает, что некоторые требования невозможны для выполнения. Десяткам французских лодок отказали в доступе, хотя многие получили лицензии.

Разгневанный длительными задержками, отсутствием диалога и прогресса — Париж пообещал отомстить.

Если не будет достигнут прогресс, Париж объявил, что запретит британским лодкам «выгружать» свой улов во французских портах, усилит контроль над британскими лодками и въезжающими во Францию ​​грузовиками, что потенциально перекроет торговые пути.

также угрожала «пересмотреть» поставки электроэнергии в Великобританию и давила на Брюссель, чтобы ЕС ввел торговые санкции против Лондона.

Но пока Париж отложил «санкции» против Британии.

Возможно, угрозы Парижа чрезмерны и провокационны. Французские лодки получили еще несколько лицензий, но этого недостаточно, чтобы разрядить противостояние.

Британии Борис Джонсон потребовал от Франции отказаться от ультиматума. Кроме того, Лондон пригрозил ответить собственными проверками французских лодок и судебным иском.

Проблема в том, что и для Джонсона, как и для французского лидера Эммануэля Макрона, конфронтация предположительно предлагает большие политические дивиденды, чем деэскалация.

Похоже, что премьер-министр Великобритании делает все, чтобы «раны» после Brexit оставались открытыми. Это помогает отвлечь внимание от напряженной экономической ситуации в Британии. Трудно представить, как Джонсон меняет свой курс.

Тем временем на президента Франции давят, чтобы он вступился за французских рыбаков. В апреле его ждут выборы, а политические конкуренты могут существенно изменить ход предвыборной кампании.

Макрон все еще обеспокоен по поводу соглашения об атомных подлодках Австралии, Великобритании и . Это была серьезная стратегическая неудача для Парижа, рассматриваемая в Лондоне как большой хитрый успех.

Париж вполне ожидаемо пренебрежительно относится к отказу Джонсона выполнять свои обязательства после Brexit по Северной Ирландии. Что касается прав на рыболовство, то считает, что располагает средствами для того, чтобы заставить Великобританию придерживаться своих обещаний.

Перебои грузоперевозок через Ла-Манш в результате длительных проверок могут принести настоящий экономический убыток.

Риск состоит в том, что этот конфликт заходит слишком далеко. Страны ЕС не хотят, чтобы курс отношений решался интересами французских рыбаков, но симпатии к Великобритании в других столицах ЕС очень мало. Парижу и Лондону нужно договориться, как выбраться из этой ловушки. На карту поставлено слишком много, резюмирует издание.

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