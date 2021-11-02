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Повторить весенний трюк РФ уже не удастся. Нет ни угрозы полномасштабного вторжения, ни полномасштабных понтов – Арестович
02.11.2021 19:10
Повторить весенний трюк РФ уже не удастся. Нет ни угрозы полномасштабного вторжения, ни полномасштабных понтов – Арестович По теме:

"Российские манёвры возле наших границ - это смесь плановых двусторонних учений, стратегической операции по дезинформации - с переброской реальных подразделений, информационного и политического давления, с общей рамкой: "держите меня семеро, я за себя не отвечаю, сейчас полномасштабно вторгнусь", - об этом на своей страничке в Фейсбуке  Алексей Арестович, информирует  со ссылкой на .

"Ролевая модель российской дипломатии - «десантник у фонтана». 

Они надеются, что выглядят страшными. Передайте им кто-нибудь, что мы их не боимся. И повторить весенний трюк им уже не удастся, думаю, даже в отношении Запада (а мы и тогда не боялись). Ни угрозы полномасштабного вторжения, ни полномасштабных понтов, как сейчас", - констатирует Арестович. 







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