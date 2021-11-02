1 ноября в Париже на железнодорожном вокзале Сен-Лазар силовикам пришлось стрелять в мужчину, который напал на них с ножом.

Об этом 2 ноября проинформировал , информирует со ссылкой на .

По данным телеканала, изначально ситуация была "простой проверкой" использования масок.

Четверо сотрудников службы безопасности поспорили о маске с незнакомцем, и тон их разговора "быстро поднялся", так как проверяемый "отказался подчиняться" требованиям. Мужчина вытащил нож и бросился на силовиков с криками "Аллах акбар!" и заявлением, что "Францией правит "Исламское государство".

Один из силовиков достал пистолет и открыл огонь по нападавшему, нанеся ему два ранения, в том числе в грудь. Ранение BFM TV называет серьезным.

Документ, обнаруженный у раненого, позволил понять, что мужчина был известен полиции по фактам насилия. В то же время спецслужбам он до сих пор не был известен.

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