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|В Польше тестируют украинскую вакцину от COVID
|03.11.2021 09:10
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В Украине нет лаборатории, которая размножает коронавирус / фото УНИАН, Виктор Ковальчук
В институте в Гданьске тестируют украинскую вакцину от COVID-19. Ее разработали ученые Института биологии клетки НАН Украины во Львове.
Об этом пишет , информирует .
Грант на разработку вакцины институт получил в сентябре 2020 года. Биологи создали продуценты вирусных белков на основе дрожжей.
"Эта вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, в первую очередь белок "шипа". Самое важное, чтобы там был рецептор, тот участок, которым тот вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких. Но, дополнительно, мы еще синтезируем на специальных дрожжах, которые модифицируют белки, еще другие белки коронавируса. Эта смесь будет более эффективно действовать, вызывая появление антител", - рассказал руководитель Института биологии клеток во Львове, академик Андрей Сибирский.
Сейчас вакцину тестируют на мышах. Биологи ожидают результаты в конце ноября.
"В Украине нет ни одной лаборатории, которая размножает коронавирус. Институт в Гданьске занимается иммуногенностью, затем будем просить коллег в Кракове провести опыт на трансгенных мышах после заражения коронавирусом. Потому что это единственная лаборатория в Польше, которая размножает коронавирус. Не знаю, завершим ли до конца года исследование на трансгенных мышах. Мы считаем, что наша вакцина - эффективна. Сейчас зависим от результата. На проверке вакцины на мышах наш проект завершается", – отметил Сибирный.
Если эффективность вакцины докажут, ее будут тестировать на приматах и добровольцах.