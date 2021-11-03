В Украине нет лаборатории, которая размножает коронавирус / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

В институте в Гданьске тестируют украинскую вакцину от COVID-19. Ее разработали ученые Института биологии клетки НАН Украины во Львове.

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Грант на разработку вакцины институт получил в сентябре 2020 года. Биологи создали продуценты вирусных белков на основе дрожжей.

"Эта вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, в первую очередь белок "шипа". Самое важное, чтобы там был рецептор, тот участок, которым тот вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких. Но, дополнительно, мы еще синтезируем на специальных дрожжах, которые модифицируют белки, еще другие белки коронавируса. Эта смесь будет более эффективно действовать, вызывая появление антител", - рассказал руководитель Института биологии клеток во Львове, академик Андрей Сибирский.

Сейчас вакцину тестируют на мышах. Биологи ожидают результаты в конце ноября.

"В Украине нет ни одной лаборатории, которая размножает коронавирус. Институт в Гданьске занимается иммуногенностью, затем будем просить коллег в Кракове провести опыт на трансгенных мышах после заражения коронавирусом. Потому что это единственная лаборатория в Польше, которая размножает коронавирус. Не знаю, завершим ли до конца года исследование на трансгенных мышах. Мы считаем, что наша вакцина - эффективна. Сейчас зависим от результата. На проверке вакцины на мышах наш проект завершается", – отметил Сибирный.

Если эффективность вакцины докажут, ее будут тестировать на приматах и добровольцах.

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