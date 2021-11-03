Украинцы будут платить за качество газа, а не за его объем/фото ua.

Стоимость газа для потребителей будут определять по-новому. В украинцы увидят новый показатель, от которого и будет зависеть стоимость газа.

Об этом сообщает пресс-служба Украины, информирует со ссылкой на .

Во вторник, 2 ноября, украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии".

Документ предусматривает переход на расчеты и балансировку на рынке газа в единицах энергии. Таким образом, стоимости "голубого топлива" будет зависеть от его качества.

В платежках же появится новый показатель – объем потребленной тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы. Отмечается, что это позволит украинцам сравнивать объемы газа, которые они использовали, в единицах энергии с другими видами энергии. Благодаря этому потребители смогут определить, что для них выгоднее. В результате это должно повысить энергоэффективность в быту.

"Учет природного газа в энергетических единицах является более объективным, поскольку обеспечивается более корректное и справедливое ценообразование, облегчается составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа в сравнении с другими энергоносителями", - заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

По его словам, украинцы таким образом будут платить справедливую цену за газ, которая будет зависеть от качества газа.

Кроме того, данное решение поможет привлечь партнеров из ЕС к использованию и газохранилищ Украины.

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