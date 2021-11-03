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Гордон рассказал о состоянии Кравчука, перенесшего операцию на сердце
03.11.2021 13:10
Гордон рассказал о состоянии Кравчука, перенесшего операцию на сердце По теме:

Первый президент Украины 87-летний вскоре может полностью восстановиться. После операции на сердце его состояние здоровья улучшается.

Об этом рассказал журналист в эфире телеканала "", информирует  со ссылкой на . 

По его словам, Кравчук пошел на поправку. Гордон отметил, что Кравчук начал говорить, спрашивать о событиях в Украине, ситуации с пандемией коронавируса. "Дай бог, месяц-два-три и все будет полностью хорошо", – сказал журналист о прогнозах врачей. 

Напомним, что Кравчуку стало плохо в конце июня, вскоре он перенес операцию в Киевском центре сердца. После этого он отправился на реабилитацию в Германию. 







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