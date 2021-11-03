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|Гордон рассказал о состоянии Кравчука, перенесшего операцию на сердце
|03.11.2021 13:10
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Первый президент Украины 87-летний вскоре может полностью восстановиться. После операции на сердце его состояние здоровья улучшается.
Об этом рассказал журналист в эфире телеканала "", информирует со ссылкой на .
По его словам, Кравчук пошел на поправку. Гордон отметил, что Кравчук начал говорить, спрашивать о событиях в Украине, ситуации с пандемией коронавируса. "Дай бог, месяц-два-три и все будет полностью хорошо", – сказал журналист о прогнозах врачей.
Напомним, что Кравчуку стало плохо в конце июня, вскоре он перенес операцию в Киевском центре сердца. После этого он отправился на реабилитацию в Германию.