Американский режиссер и сценарист Квентин Тарантино выставит на аукцион NFT OpenSea семь вырезанных сцен из своего фильма «Криминальное чтиво», а также рукописный сценарий фильма и эксклюзивные аудиокомментарии.

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Отмечается, что фрагменты фильма смогут увидеть только покупатели NFT.

"Секретная сеть и секретные NFT-токены открывают совершенно новый мир, объединяющий художников и их поклонников, и я очень рад быть частью этого", - сказал Тарантино.

«Криминальное чтиво» (Pulp Fiction) — культовый художественный фильм 1994 года производства , одна из самых известных работ режиссера Квентина Тарантино. Картина считается важной вехой в истории кинематографа, давшей ощутимый импульс развитию независимого американского кино.

Фильм получил "Золотую пальмовую ветвь" (1994) Каннского фестиваля, премию "" (1995) за лучший сценарий и награду MTV Movie Awards (1995) в номинации "Лучший фильм".

Продолжительность фильма составляет 154 минуты, но начальная версия фильма длилась на 24 минуты больше.

NFT – это уникальный цифровой актив, построенный на основе технологии блокчейн. Токены NFT предоставляют художникам и создателям контента уникальную возможность монетизировать свои работы. Сфера цифрового искусства была первой, где началось массовое использование NFT благодаря возможности технологии блокчейн обеспечивать уникальную подпись и право собственности на NFT.

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