Митинг антивакцинаторов в должна проверить .

Об этом сказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, сообщает "", информирует .

"Митинг мешает киевлянам, а хуже только он мешает врачам, потому что сегодня в уже открывается больница следующей очереди. И то, что сейчас там эта вакханалия проходит, а еще и с явными цитатами с российских сайтов. Я считаю, что там Служба безопасности должна поработать ", сказал Радуцкий.

В среду под Верховной Радой собрались люди, протестующие против вакцинации. Они также перекрыли движение транспорта. Присутствующие держат плакаты: "Нет Covid-геноциду", "Нет Covid фашизму", "Нет Covid паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!".

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