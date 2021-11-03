Фото: Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology

Китайские палеонтологи объявили об открытии нового вида динозавра с уникальной бабочкообразной невральной дугой переднего спинного позвонка, что отличает его от других троодонтид.

Как передает со ссылкой на , об этом сообщает .

Исследовательская группа обнаружила голотип динозавра в автономном районе Внутренняя Монголия на севере . Голотип состоит из почти полного черепа общей длиной 12 см и фрагментарных посткраниальных костей. Длина его тела достигает 1 м.

Обнаруженный динозавр относится ко времени верхнего мелового периода около 83-70 млн лет назад. В ходе исследования было выявлено, что данный динозавр находился в стадии полового созревания, что является ключевым этапом как для индивидуального развития, так и для эволюции популяции.

Это открытие имеет важное значение для изучения биоразнообразия наземных животных, исследования динамики палеоэкологических изменений во время позднего мелового периода в Северо-Восточной Азии, а также для изучения происхождения птиц.

Как сообщал Укринформ, ученые в Австралии классифицировали новый вид динозавров, который является самым крупным из когда-либо найденных на континенте.

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