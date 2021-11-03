Украинский телеведущий Алексей Дурнев рассказал о курьезной встрече с президентом Владимиром Зеленским, которая произошла около восьми лет назад. По словам блогера, он увидел звезду на праздновании дня рождения общего друга, когда пошел в уборную.

Дурнев признался, что в тот момент был нетрезвым и ему показалось хорошей идеей процитировать матерные строчки авторства украинского писателя Леся Подервянского. О том, как отреагировал Зеленский, шоумен рассказал в интервью Дмитрию Гордону, журналисту и основателю интернет-издания "", информирует со ссылкой на .

"Я был довольно пьяным и пошел в туалет, а в этот момент он из туалета вышел, и я сказал… Я просто люблю очень творчество Леся Подервянского. Я ему сказал: "Вот, Владимир Александрович, мєсто встрєчі ізмєніть ніззя, бл**ь". Он на меня вот так посмотрел – и пошел себе дальше", – вспомнил Дурнев.

Блогер также прокомментировал успехи Зеленского на посту главы государства. По мнению Дурнева, президент "старается, но ему тяжело".

Кроме того, шоумен заявил, что украинский руководитель якобы "достаточно переоценил свои силы".

"Опять же, учитывая то, какой багаж знаний должен быть у человека, чтобы в такой сложной стране, как наша, разобраться со всем этим количеством проблем", – пояснил Дурнев.

По его мнению, президенту удалось мало с чем разобраться и сейчас завидовать Зеленскому не приходится.

"Я ему не завидую, честно говоря. Нужно понимать, что Зеленский и так неплохо жил. У него все было. У него была народная любовь. Всех народов, понимающих его творчество. У него были деньги, непременно. И я думаю, в необходимых любому человеку, достаточных количествах. И спокойный сон, насколько это может быть у человека, управляющего такой крупной медиаимперией. А теперь ему сильно тяжелее", – добавил Дурнев.

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