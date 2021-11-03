убедительно доказывает – никакие медиакампании и увещевания с этим контингентом ничего не сделают. Только системная командно-административная работа.

Такое мнение на своей странице в Facebook журналист Сергей Щербина, информирует со ссылкой на .

Смерть близкого человека от ковида, часто, недостаточный аргумент. Недостаточны и парализованные детские ноги от полиомиелита. А вот невозможность усадить свою задницу в маршрутку часто оказывается решающим фактором. Такие люди.

Борьба с холерой в 19-м веке тоже происходила, в том числе, с помощью солдатских штыков. Другого пути у властей просто не было. И аргументы противников "санитарной деспотии" того времени были абсолютно подобны нынешним.

Грустно, конечно, что темные крестьяне позапрошлого века до сих пор между нас.















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