Неполитические Сводки
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|"Грустно, что темные крестьяне позапрошлого века до сих пор среди нас", – журналист о Марше антивакцинаторов
|03.11.2021 19:15
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убедительно доказывает – никакие медиакампании и увещевания с этим контингентом ничего не сделают. Только системная командно-административная работа.
Такое мнение на своей странице в Facebook журналист Сергей Щербина, информирует со ссылкой на .
Смерть близкого человека от ковида, часто, недостаточный аргумент. Недостаточны и парализованные детские ноги от полиомиелита. А вот невозможность усадить свою задницу в маршрутку часто оказывается решающим фактором. Такие люди.
Борьба с холерой в 19-м веке тоже происходила, в том числе, с помощью солдатских штыков. Другого пути у властей просто не было. И аргументы противников "санитарной деспотии" того времени были абсолютно подобны нынешним.
Грустно, конечно, что темные крестьяне позапрошлого века до сих пор между нас.