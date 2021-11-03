Неполитические Сводки
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|Страшная месть? В России вслед за мандаринами запретили ввозить из Турции лимоны
|03.11.2021 23:15
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Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию России лимонов производства турецкой компании "Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi" после того, как в них было обнаружено превышение допустимого уровня пестицидов.
Как информирует со ссылкой на это следует из сообщения на официальном ведомства, информирует .
В ведомстве рассказали, что указанную продукцию изымут из оборота, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых отравлений. Приостановка импорта данных лимонов начинается с 3 ноября 2021 года.
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