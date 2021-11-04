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Вселенский патриарх Варфоломей попал в больницу второй раз за две недели
04.11.2021 10:15
Вселенский патриарх Варфоломей попал в больницу второй раз за две недели По теме:

Вселенский патриарх Варфоломей госпитализирован в . За время его визита в страну это уже второй такой случай.

Соответствующее сообщение 3 ноября было опубликовано на сайте , информирует со ссылкой на . 

Решение было принято после обследования предстоятеля Константинопольской церкви в больнице Mount Sinai на Манхеттене в Нью-Йорке. 

В пресс-релизе говорится, что 81-летнему патриарху должны провести ангиограмму (исследование кровеносных сосудов). После нее врачи решат, нужно ли устанавливать стент. 







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