Фейковую версию приложения "Дія", которая позволяет создать поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса и водительские удостоверения, разработал 17-летний подросток из Харькова.

Об этом 3 ноября глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в Facebook, пишет , информирует .

"Богаты талантами украинцы. Жаль, что свои способности используют в преступных целях. На прошлой неделе мы обсуждали юного умельца, создавшего фейковую "Дію". Как оказалось, он такой не один. Киберполиция в Харькове разоблачила 17-летнего парня, который не просто подделал "Дію", но и создал крупнейший канал распространения подделки. На его телеграмм-бот и канал, которые уже заблокированы, были подписаны более 20 тысяч человек", — написал Клименко.

Глава Нацполиции уточнил, что через чаты предлагалось за 200 гривень получить доступ к фейковой "Діє", за 300 грн оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, а за 100 грн – фальшивое водительское удостоверение.

При этом система работала по концептуально новой схеме: данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитацию веб-страницы приложения, и там можно было изменять любую информацию о себе.

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