Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «трагедией» существующую в стране эпидситацию в связи с распространением коронавируса и высокой смертностью. Зурабишвили провела брифинг, на котором призвала правительство ввести жесткие меры для активизации процесса вакцинации в Грузии, пише , информирует .

В Грузии от коронавируса накануне скончались 49 человек, а днем раньше - 47. Всего от последствий коронавируса в Грузии с начала пандемии умерло уже более 10 тысяч жителей. В стране очень низкие темпы вакцинации, при том, что в больницах заявляют, что 99% пациентов реанимаций - это непривитые граждане.

По мнению президента, в сложившейся ситуации «виноваты все» – и правительство, которое должно принимать «более решительные шаги» для всеобщей вакцинации, и политические партии, которые проводят многолюдные акции, и патриархия, так как священнослужители «не осуждают антиваксеров» и не призывают вакцинироваться паству.

Саломе Зурабишвили также считает, что «на демографические проблемы» страну обрекают и представители медицинской сферы, которые ставят под сомнение необходимость вакцинации, а также рядовые граждане, отказывающиеся прививаться из-за своих страхов.

Президент призвала правительство «принять жесткие меры» для улучшения показателей вакцинации: ввести ковид-паспорта для пропуска в общественные места, установить платное лечение от коронавируса для непривитых граждан, сделать обязательной вакцинацию для граждан из групп риска.

Зурабишвили обратилась к СМИ с просьбой увеличить количество программ, освещающих вопрос вакцинации.

«Я призываю гражданский сектор быть более активными, а стороны - сдержанными. Я еще раз обращаюсь к патриархии, как и сегодня, чтобы церковь дала четкое намек и пример пастве», - сказала президент.

При этом Зурабишвили заявила, что категорически против возвращения к локдауну, закрытию страны и введению регуляций для экономики. «Я против и считаю неприемлемым возвращение к ограничению экономической активности и любому закрытию, это неприемлемо, так как это нанесет убыток экономике страны. Особенно это ударит по той части населения, которая уже стоит перед серьезными социальными вызовами», - сказала Саломе Зурабишвили.

В Грузии за минувшие сутки было выявлено 6024 новых случая коронавируса. При этом накануне вакцинировались только 3 868 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира