Неполитические Сводки
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|В "черный" список Украины попал российский шоумен Максим Галкин
|04.11.2021 20:15
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и информационной политики Украины по представлению внесло российского юмориста, телеведущего и шоумена Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщается на Минкульта, пишет , информирует .
45-летний Галкин внесен в список 3 ноября 2021 года. На данный момент в этом перечне находится 259 человек.
Накануне в "черный" список попали 32 российских актера. Все они были задействованы в фильме Солнцепек, снятом в России в 2021 году. "Драма о событиях в Луганске в мае 2014 года", - так охарактеризовали создатели ленты свое пропагандистское творение.