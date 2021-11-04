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Украинские врачи призывают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) "снять розовые очки" в борьбе с табаком: далеко не все курильщики могут или хотят бросить, и не предлагать им никакого другого способа снизить вред для организма – безответственно.

Очень похожую позицию высказали и иностранные врачи, ученые, эксперты по борьбе с табаком, которые, накануне 9-го совещания конференции сторон Рамочной конвенции по борьбе с табаком к ВОЗ с сделать бездымные никотиновые товары частью стратегии борьбы с курением.

Об этом пишет со ссылкой на комментарии иностранных и отечественных экспертов, информирует .

"Я много лет общаюсь с такими пациентами, провожу тренинги по примеру WONCA как бросить курить, назначаю препараты. Однако, на практике для многих таких больных лучше умереть, чем бросить курить. Запреты, штрафы, предостережения не пугают их – все равно эта часть пациентов курит и будет курить. В наше время нужны новые терапевтические подходы, направленные на уменьшение вреда табакокурения", - уверена заслуженный врач Украины, кардиолог высшей категории Марина Долженко.

Как рассказывает врач, в конце сентября 2021 г. на заседании Консилиума на платформе WebCardio.academy был проведен экспертный опрос, в котором приняли участие более тысячи украинских семейных врачей, кардиологов, терапевтов, врачей других специальностей.

Абсолютно все врачи, принявшие участие в опросе, подтвердили, что они считают необходимым бороться с своих пациентов различными методами, но в случае отказа пациента или неудачной попытки - рекомендовать перейти на другие методы получение никотина в соответствии с мировыми рекомендациями.

Значительная часть европейских и американских врачей-практиков, имеющих дело с реальными пациентами, а не теоретическими концепциями, также поддерживают стратегию снижения вреда.

"Перекрывать спасительный для многих курильщиков путь через снюс или электронные сигареты – это все равно что во время пожара закрывать дверь на пожарную лестницу, потому что, мол, ее ступеньки могут быть скользкими", – критикует стратегию ВОЗ доктор наук и старший исследователь Норвежского института общественного здоровья Карл Лунд.

Он стал одним из 100 ученых и экспертов по борьбе с табаком, которые 18 октября 2021 г. обратились к Всемирной организации здравоохранения и к странам, являющимся сторонами Рамочной конвенции по борьбе с табаком, с призывом сделать бездымные никотиновые товары частью стратегии борьбы с табакокурением.

"ВОЗ может спасти жизни более миллиарда курильщиков, если прекратит массовую дезинформацию относительно всех форм никотина и обновит свои научные подходы, которые сейчас предусматривают, что курильщики должны или бросить курить, или умереть. Зато стоит взять на вооружение политику снижения вреда и использования значительно менее вредных способов доставки никотина", - уверен еще один соавтор письма, профессор социальных и бихевиоральных наук Школы глобального общественного здоровья при Университете Нью-Йорка, доктор Дэвид Абрамс.

Врачи подтверждают свои выводы статистикой. За последние 40 лет борьбы с табаком, которую ведет Всемирная организация здравоохранения, вводя новые запреты и повышая цены на сигареты количество курильщиков в мире возросло с 0,7 до 1,1 млрд. Количество сигарет, которые ежегодно выкуривают в мире, увеличилось с 5 до более 6 трлн. При этом от болезней связанных с курением в мире продолжает умирать около 8 млн. людей ежегодно.

С другой стороны, есть страны, которые смогли существенно снизить уровень курения, переключая курильщиков на потенциально менее вредные для здоровья альтернативы. Например, в Швеции, которая имеет самый низкий уровень курения в Евросоюзе, традиционно популярен т. н. снюс (жевательный табак).

А в Великобритании переключение части курильщиков на вейпинг помогло снизить уровень курения традиционных сигарет до рекордно минимальных 14,7%. В использование альтернативных никотиновых изделий помогло снизить продажи традиционных сигарет на 48% за последние несколько лет. А в Японии, благодаря табачным изделиям для электронного нагрева уровень курения сигарет снизилась на треть с 2016 по 2019 гг.

"Мы должны смотреть на ситуацию без "розовых очков" и руководствоваться международным опытом и стратегией уменьшения вреда от курения, что заключается в том, чтобы создать возможность курильщику, который не смог избавиться от никотиновой зависимости ни самостоятельно, ни при медикаментозной и терапевтической помощи, по крайней мере снизить уровень интоксикации от употребления никотина", - резюмирует заслуженный врач Украины, кардиолог высшей категории Марина Долженко.

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