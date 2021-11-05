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|Кабмин назвал условия получения COVID-сертификатов о выздоровлении
|05.11.2021 10:26
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Со следующей недели, начиная с понедельника 8 ноября, невакцинированные украинцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут получить цифровой COVID-сертификат об выздоровлении от болезни, который будет позволять на протяжении 90-ти суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.
Об этом в четверг, 4 ноября, , информирует со ссылкой на .
Как уточнили в МОЗ, этот сертификат будет доступен только тем, у кого врач установил COVID-19 с момента запуска функционала нового сертификата.
"Если диагноз был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 или раньше в 2021 году, то человек не сможет сгенерировать его. Также не получат цифровой COVID-сертификат украинцы, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу. Потому что медицинский работник не внес данные о болезни в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ)", - объяснили в ведомстве.
Сертификат можно будет сгенерировать в приложении или на портале "Дія через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения.