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|Украинские военные будут увеличивать использование Bayraktar — начальник Генштаба
|05.11.2021 11:15
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Украинская армия в дальнейшем увеличит боевое использование ударных дронов Bayraktar, особенно если оккупационные войска будут нарушать договоренности.
Об этом заявил начальник Генштаба Сергей Шаптала в эфире передачи "Право на власть", информирует со ссылкой на .
Рассказывая о ситуации, при которой украинские военные прибегли к применению беспилотников Bayraktar, он подчеркнул, что это был ответ на нарушение Минских договоренностей – российские оккупационные войска снова стянули артиллерию на передний край линии разграничения и обстреляли украинские позиции, в результате чего погиб украинский военный, еще один был ранен.
"После того как было сказано, что не сработало, не сработала нота дипломатии, после этого главнокомандующий принял решение ответить стрельбой из Bayraktar", – отметил Шаптала.
Отвечая на уточнение, почему украинские войска тоже не прибегли к артиллерии, начальник Генштаба отметил, что это как раз и было бы нарушением Минских соглашений.
Шаптала подчеркнул, что хотя это было первое применение боевого дрона, но далеко не последнее.
«Нам государство закупает Bayraktar, у нас есть они на вооружении. И на этом не останавливаемся. Мы будем их наращивать еще. Та ситуация, которую сейчас обсуждают – правильно мы применили Bayraktar, неправильно – это было решение главнокомандующего», – сказал он.
26 октября впервые применили ударные дроны Bayraktar в зоне ООС. Вооруженными силами Украины было принято решение задействовать турецкие ударные беспилотники в ответ на огонь российских оккупантов.
На следующий день озабоченность применением Украиной беспилотника Bayraktar выразила Германия, позже к ней присоединилась и . В то же время, в посольстве комментируя использование беспилотника заявили, что риторика о том, что ситуацию на Донбассе обостряет Украина, не только вводит в заблуждение, но и обостряет эскалацию напряженности.