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У помощника Байдена диагностировали COVID-19. Заболел ли президент США?
05.11.2021 12:15
У помощника Байдена диагностировали COVID-19. Заболел ли президент США? По теме:

У помощника президента Джо Байдена подтвердился положительный результат на коронавирус. На прошлой неделе он сопровождал главу государства на климатический саммит в Глазго (Шотландия).

Об этом сообщает , информирует  со ссылкой на 

Помощник и некоторые другие сотрудники Белого дома остались в Шотландии из-за опасений по поводу передачи инфекции. Точное количество оставшегося персонала не уточняется. 

По некоторой информации, помощник входит в состав Совета национальной безопасности . Сейчас он находится на карантине и ожидает повторного ПЦР-теста. Источники полагают, что помощник не имел тесных контактов с президентом. 







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