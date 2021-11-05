У помощника президента Джо Байдена подтвердился положительный результат на коронавирус. На прошлой неделе он сопровождал главу государства на климатический саммит в Глазго (Шотландия).

Об этом сообщает , информирует со ссылкой на .

Помощник и некоторые другие сотрудники Белого дома остались в Шотландии из-за опасений по поводу передачи инфекции. Точное количество оставшегося персонала не уточняется.

По некоторой информации, помощник входит в состав Совета национальной безопасности . Сейчас он находится на карантине и ожидает повторного ПЦР-теста. Источники полагают, что помощник не имел тесных контактов с президентом.

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