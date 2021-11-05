Следователь Госбюро расследований по согласованию с Офисом генпрокурора сообщил о новом подозрении президенту-беглецу Виктору Януковичу, в отношении которого уже разрешено спецрасследование по этому делу, в ГБР. О подозрении бывшему главе государства сообщили как руководителю организованной преступной группы передает со ссылкой на .

«По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники , и Вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и отдельно тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре с 18 по 20 февраля 2014», - сообщили в ГБР.

В Госбюро уточнили, что речь идет о таких преступлениях преступной группы:

совершении теракта для устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;

причинение участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;

незаконном препятствовании организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.

Правоохранители установили, что из-за действий преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан, еще более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

«Уведомление о подозрении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК Украины направлены в адрес последних известных мест жительства экс-президента. Также во исполнение ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины с целью надлежащего обеспечения подозреваемому права на защиту копии письменного уведомления о подозрении вручены его защитникам», – добавили в ГБР.

Ранее в рамках дел Майдана Печерский райсуд . В частности, ему вынесли приговор по делу о незаконных поставках гранат из России и организации растраты денежных средств Украины на их растаможивании.

В декабре прошлого года Печерский райсуд разрешил Государственному бюро расследований проводить спецрасследование по делам Майдана против бывшего министра внутренних дел, который сейчас скрывается. Главой во время Революции Достоинства был . Через несколько дней .

В Офисе генпрокурора сообщили, что дозволение предоставили в производстве, в котором подозреваемыми также проходят экс-президент, прежний министр внутренних дел и его заместитель, а также экс-глава и его первый заместитель, экс-командующий внутренних войск Украины и другие высокопоставленные лица. Их всех подозревают в организации ряда тяжких преступлений, которые были совершены в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года.

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