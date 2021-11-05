Неполитические Сводки
- В Верховной Раде сделают ремонт почти за 42 миллиона гривен
- Покойного актера Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании
- Врач из Николаева объяснила, как быстро легкая форма COVID-19 переходит в тяжелую
- Лукашенко хочет посетить оккупированный Крым
- Готовилась к выступлению в Париже: в Бельгии трагически погибла молодая оперная певица из Украины. ФОТО
|Покойного актера Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании
|05.11.2021 17:15
|
Американского актера и писателя Кирка Дугласа, который умер в 2020 году в возрасте 103 лет, обвинили в изнасиловании актрисы Натали Вуд.
Инцидент описала младшая сестра Вуд Лана в своих мемуарах под названием "Маленькая сестра", пишет , сообщает , информирует .
Отмечается, что 35-летний Дуглас напал на актрису на съемках фильма "Искатели", когда ей было 18 лет. По воспоминаниям Ланы, встречу Натали и Кирка устроила их мать, русская эмигрантка Мария Захаренко.
"Казалось, прошло много времени, прежде чем Натали вернулась в машину и разбудила меня, когда захлопнула дверь… Она выглядела ужасно. Она была взлохмачена и очень расстроена, и они с мамой начали перешептываться. Я не могла разобрать, что они говорили. Видимо, с моей сестрой случилось что-то плохое, но что бы это ни было, я была слишком молода, чтобы мне об этом рассказывать", – написала она.
На момент инцидента Лане было только 8 лет, она узнала правду лишь когда стала взрослой. По ее словам, старшая сестра с матерью договорились не оглашать произошедшее, чтобы не разрушить карьеру Натали.
Наиали Вуд погибла в результате трагического происшествия в 1981 году. Она якобы утонула при невыясненных обстоятельствах во время плавания на яхте с мужем Робертом Вагнером и актером Кристофером Уокеном.
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи