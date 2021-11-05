отремонтирует кулуары за 41,50 млн грн. Об этом со ссылкой на данные системы Прозорро Наші гроші, пишет информирует .

Тендер на оказание услуги выиграло ООО Брилиантс Груп. Цена сделки только на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 41,52 млн грн.

Теперь компания в 2021 году проведет реставрационный ремонт кулуаров третьего этажа здания Верховной Рады по улице Грушевского, 5 в части обустройства пресс-центра.

Отметим, что в мае 2021 года управделами Рады заказало проект ремонта у ООО Грін Маєток за 1,30 млн грн. Он предусматривает пресс-центр на 50 мест, президиум на пять мобильных рабочих мест, две мобильные трибуны, комнату для работы прессы со шкафами на замках, информационные стойки, кабинет работников пресс-центра, копи-центр, места для неформального общения и быстрых интервью, сетевую инфраструктуру и прочее.

По итоговой ведомости ресурсов без и доставки две приточно-вытяжные установки Wolf (Германия) купили по 7,35 млн грн, два комплекта автоматики для них - по 578 тыс грн, а конструкцию из алюминиевых ферм - 1,33 млн грн. Два длинных стола индивидуального изготовления с травой заказали по 35 100 грн, шесть сидений у окна индивидуального изготовления - по 17 541 грн, а 60 стульчиков для гостей со столиками - по 5 417 грн.

Кроме того, ковролин Balsan Bolero класса износостойкости 32 толщиной 8 мм обойдется в 1696 грн./кв. м. На рынке его можно найти в общей сложности от 100 кв. м чуть дешевле - по 1617 грн./кв. м.

Наконец, приемники Shure DR 6004 стоят 4806 грн, а на рынке несколько дороже - от 5332 грн.

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