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Львовский депутат нарисовал во время заседания портрет Путина. ВИДЕО
05.11.2021 20:15
Львовский депутат нарисовал во время заседания портрет Путина. ВИДЕО По теме:

Грынив положил смартфон с изображением Путина под бумагу и обвел контур лица российского президента / скриншот

Депутат Львовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Грынив рисовал портрет президента России Владимира  во время заседания в сессионном зале.

Видео инцидента опубликовал "", информирует  со ссылкой на .

На кадрах видно, как Грынив положил смартфон с изображением Путина под лист бумаги и стал ручкой обводить контур лица российского президента. Затем депутат убрал телефон и добавил своей художественной работе деталей.

"Нет слов. Львовский депутат-художник от "ЕС" Юрий Грынив во время заседания рисовал портрет Путина. Журналисты сняли на видео, как он вырисовывал главу страны-агрессора прямо в сессионном зале", - говорится в подписи к видео.

При этом журналисты уже замечали, как Грынив, в частности, играет во время заседания в игру на своем смартфоне.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 Анна 18.01.2017 06:24
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