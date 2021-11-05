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|Львовский депутат нарисовал во время заседания портрет Путина. ВИДЕО
|05.11.2021 20:15
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Грынив положил смартфон с изображением Путина под бумагу и обвел контур лица российского президента / скриншот
Депутат Львовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Грынив рисовал портрет президента России Владимира во время заседания в сессионном зале.
Видео инцидента опубликовал "", информирует со ссылкой на .
На кадрах видно, как Грынив положил смартфон с изображением Путина под лист бумаги и стал ручкой обводить контур лица российского президента. Затем депутат убрал телефон и добавил своей художественной работе деталей.
"Нет слов. Львовский депутат-художник от "ЕС" Юрий Грынив во время заседания рисовал портрет Путина. Журналисты сняли на видео, как он вырисовывал главу страны-агрессора прямо в сессионном зале", - говорится в подписи к видео.
При этом журналисты уже замечали, как Грынив, в частности, играет во время заседания в игру на своем смартфоне.
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