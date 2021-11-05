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|В Берлине нашли мертвым российского дипломата, который был агентом ФСБ – Der Spiegel
|05.11.2021 23:15
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Возле посольства России в Германии нашли тело российского дипломата. Предположительно, он выпал из окна. По информации издания , у него были связи с , пишет , информирует .
Обстоятельства смерти дипломата 35-летнего россиянина выясняют правоохранители. Попытки реанимации вызванными спасателями не увенчались успехом.
По-видимому, мужчина упал с верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрассе в берлинском районе Митте. Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года.
Однако немецкие спецслужбы расценили его как замаскированного сотрудника российской внутренней разведывательной службы .