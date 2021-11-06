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|У Херсонеса вырубили краснокнижную сосну
|06.11.2021 09:15
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В Севастополе под покровом ночи с территории Южного пригорода Херсонеса выехали 5 КамАЗов, гружённых многолетними деревьями. Очевидцами стали местные жители.
По их словам, вывезли срубленные кедр и крымскую сосну, занесённую в Красную книгу. Две машины были накрыты брезентом, чтобы скрыть груз, Ассоциация реинтеграции Крыма, информирует .
Деревья начали вывозить ещё 2 ноября, а уже 4 ноября утром зафиксировали, как строительная техника и рабочие расчищают площадку, освобождённую от деревьев. Это территория бывшей школы водолазов Черноморского флота.
Напомним, на территории Южного пригорода Херсонеса оккупантами ведётся так называемое «строительство археологического парка». А по мнению крымчан – это варварское уничтожение исторического памятника полуострова. И подконтрольный «Севприроднадзор» уже одобрил вырубку 78 растений, в том числе и краснокнижные насаждения.